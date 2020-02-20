Haberler » Güncel » Sakarya tır devrildi, tem yolu ulaşıma kapandı - Haber

Sakarya tır devrildi, tem yolu ulaşıma kapandı

TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandıSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

20.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:43
TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı
SAKARYA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu TEM yolu yönü ulaşıma kapandı. TIR'ın yol kenarına doğru çekilmesiyle yol tek şeritten tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Birelli (45) yönetimindeki 27 V 4201 plakalı kağıt mendil ve peçete yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü Mehmet Birelli kazada hafif yaralanırken, yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sağlık görevlilerince TIR sürücüsü Mehmet Birelli'ye olay yerinde müdahalede bulundu. Devrilen TIR önce bağlanan halatla başka bir TIR ile çekilmeye çalışıldı. Başarılı olunmayınca, tomruk yüklü kamyonla yeniden deneme yapıldı. TIR'ın yolun kenarına doğru çekilmesiyle yaklaşık 45 dakika sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya tır devrildi, tem yolu ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu, İstanbul, Sapanca, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
21.02.2020 00:01:35