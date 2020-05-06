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SAKARYA Tuncay Şanlı iftar sonrası kan bağışladı

Tuncay Şanlı iftar sonrası kan bağışladıESKİ Milli futbolcu Tuncay Şanlı, iftar sonrası Kızılay Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.

06.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:05
Tuncay Şanlı iftar sonrası kan bağışladı
ESKİ Milli futbolcu Tuncay Şanlı, iftar sonrası Kızılay Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.
Adapazarı'nda iftar sonra çok sayıda kişi Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu. Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı da Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu. Dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği zor süreçte sorumluluğunu bir vatandaş olarak yerine getirdiğini belirten Tuncay Şanlı, "Tabi ki tüm vatandaşlarımız gibi bizde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Kızılay Genel Başkanlığının çağrısı sonrası bir Sakaryalı olarak burada kan vermeye geldik. Sonuçta çok zor süreçlerden geçiyoruz hem ülke hem de dünya olarak. Buradan sağlıklı olan herkesin imkanları doğrultusunda sosyal mesafeyi koruyarak kan vermeye davet ediyorum" dedi.
Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Mehmet Zahit Tiryaki ise, "Tuncay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sakaryamızın medarı iftiharı Tuncay Şanlı kardeşimiz, Genel Başkanımızın kan bağışı çağrısına sessiz kalmayarak bugün Sakarya Kan Merkezimize gelerek bağış yaptı" diye konuştu.
Tuncay Şanlı'nın yanındaki yatakta kan bağışında bulunan Sercan Atabay, Şanlı'nın yanına geldiğine önce inanamadı daha sonra ise kendisiyle tanışmak için çok uzun yıllar boyu beklediğini söyledi. Tuncay Şanlı ise, "Nasip bugüneymiş" diye cevap verirken, ikili kan bağışı sonrası fotoğraf çektirdi. SAKARYA Tuncay Şanlı iftar sonrası kan bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tuncay Şanlı, Sakarya, Kızılay, Güncel, Haber

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