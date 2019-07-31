Haberler» Spor» Haber

Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru

Sakarya-Türkiye MTB (dağ bisikleti) Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

31.07.2019 16:36 Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
Sakarya- Türkiye MTB (dağ bisikleti) Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en modern bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 3-4 Ağustos'ta şampiyonaya ev sahipliği yapacak.
Lisanslı yüzlerce sporcunun katılacağı şampiyonada yarışlar, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00 ve 4 Ağustos Pazar günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonayı izlemeye gelen vatandaşlara çekilişle 12 bisiklet dağıtılacak. Vatandaşların çekilişe katılmak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kurulacak kayıt masasına isimlerini yazdırmaları gerekiyor.
Yarış alanına ulaşım için 3 ve 4 Ağustos'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ücretsiz servis kaldırılacak.

Sakarya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:16   Audi Kupası'nda şampiyon belli oldu
23:56   Başakşehir'in maçında gol sesi çıkmadı
23:46   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:44   Futbol: Audi Kupası
23:41   Altay Bayındır: "Gittiğimde onları izleyeceğim"
23:40   Tottenham, Bayern Münih'i penaltılarla geçip şampiyon oldu!
23:26   Avcı: "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır"