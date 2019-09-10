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Sakarya, UCI MTB Cup Maraton Serisine ev sahipliği yapacak

Sakarya'nın yeni yaşam ve spor alanı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI MTB Cup Maraton Serisine ev sahipliği yapacak.

10.09.2019 11:20 Sakarya, UCI MTB Cup Maraton Serisine ev sahipliği yapacak
Sakarya'nın yeni yaşam ve spor alanı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI MTB Cup Maraton Serisine ev sahipliği yapacak. Yarışma sonrası ünlü sanatçılar Rafet El Roman ve Emre Kaya sahne alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi, 13-15 Eylül tarihleri arasında UCI MTB Cup Maraton Serisine ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek olan organizasyonda sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışacaklar. Yarışların ardından 13 Eylül Cuma günü Rafet El Roman, 15 Eylül Pazar günü ise Emre Kaya sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. - SAKARYA

Sakarya, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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