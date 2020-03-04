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Umre dönüşü rahatsızlanan Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Sakarya'da umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

04.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:17

Sakarya'nın ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kaynarca'da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

"3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca'da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.

UMRE İÇİN ARABİSTAN'A GİRİŞLER GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTI

Koronavirüs sebebiyle ziyaretleri geçici bir süre için askıya alınmıştı. Karar, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir" ifadeleriyle duyrulmuştu.

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Umre dönüşü rahatsızlanan Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Sakarya Üniversitesi, Kaynarca, Umre, Sağlık, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (15)
MUSTAFA:Gitmeyin kardesim, umreye, kalabalik yerlere vs. , kafaniz almiyor mu?
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PIRIFESÖR:Aynı belirti bende de vardı. İyileştim. Domuz gribi bu. Bol sarmısak, turşu tüketin. Hiçbirşey olmaz.
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VATANSEVER:Arkadaş Sağlık Bakanlığı çok güzel çalışıyor da İNSANLAR ZORLA SOKACAK YA. NE BİLİNÇSİZ VATANDAŞ ÇOK. . .
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KOMANDO:BU İŞİ CİDDİYE ALMALARI SAYIN BAKANIN ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYAN TEBRİKLER SAĞLIK PERSONELLERİNE. .
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YORUMCU:Şu virüs çıktı çıkalı Sayın Bakanın çalışmaları ve gayretleri takdire şayan cidden. Allah ülkemizi devletimizi milletimizi korusun.
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BİZE BİR ŞEY OLMAZ:TOPLUM OLARAK TEMİZ İNSANLAR OLUP GÜNDE 5 DEFA ABDEST ALIYORUZ, BİZE BULAŞAMAZ
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HİÇ BİŞEY OLMAZ:ADAMA BULAŞMAMIŞ ZATEN
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BU MİLLET ÇOK KOMİK::))))))))))))))))))))))
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NE ALAKA:saçma yorum. adam umreden gelmiş U M R E
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14 2
PAKO:harika gerçekten sağlık ekibine bravo bu işi cidiyye alan tek kurum helal olsun
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4.03.2020 16:01:08