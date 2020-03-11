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Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındı

Sakarya'da umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.

11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:42

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Sakarya 'da umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

AMBULANSLA BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ölümcül koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Bakan Koca dün gece yarısında yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vakanın nerede görüldüğüne ve kimlik bilgilerine dair bir bilgi verilmedi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Sapanca, Sakarya, Güncel

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