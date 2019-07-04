04.07.2019 11:28
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Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu yarışmadan ödülle döndü

Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu yarışmadan ödülle döndü

Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korusu, 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Anton Bruckner Koro Festivali ve Yarışması'ndan ödülle döndü.

Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korusu, 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Anton Bruckner Koro Festivali ve Yarışması'ndan ödülle döndü.

Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korusu Türkiye'yi temsilen katıldığı Uluslararası Anton Bruckner Koro Festivali ve Yarışması'ndan ödülle döndü. 1824-1896 yılları arasında yaşamış Avusturya'lı bestecinin anısına Avusturya Linz'de düzenlenen etkinlik Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Rusya, İsveç, Güney Afrika, Tanzanya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

19-23 Haziran tarihleri arasında süren festivalde ilk gün açılış konseri, ikinci gün yarışma ve akşamında arkadaşlık konseri, üçüncü gün büyük ödül yarışması ve dördüncü gün ödül takdimleriyle birlikte kapanış konserleri gerçekleştirildi. Yarışma boyunca koroların jüriliğini; Joseph Habringer, Florian Heyerick ve Elena Volodina üstlendi. Üç gün boyunca Linz'deki Mariendom (Neur Dom), Augustiner Chorherrenstitf St. Florian, Bruknerhaus gibi çeşitli ve tarihi mekanlarda sahne alan, Berkay Yılmaz'ın şefliğini yaptığı Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu yarışmadan Gümüş Diploma alarak ayrıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Üniversitesi, Anton Bruckner, Türkiye, Linz, Güncel

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