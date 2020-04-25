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Sakarya Üniversitesi ilk canlı yayın programını gerçekleştirdi

Etkileşimli uzaktan eğitim programlarıyla hizmet veren Sakarya Üniversitesi (SAÜ), canlı yayın programlarına başladı.

25.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:22
Sakarya Üniversitesi ilk canlı yayın programını gerçekleştirdi
Etkileşimli uzaktan eğitim programlarıyla hizmet veren Sakarya Üniversitesi (SAÜ), canlı yayın programlarına başladı.
Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen yayına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Hem öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlandığı hem de keyifli bir sohbetin gerçekleştirildiği program, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Öğrencilerin sorularını evlerinden yayına görüntülü bağlanarak sorduğu programda, Sakarya ve üniversitenin pandemi nedeniyle boş kalan ve özlenen yerlerinin havadan çekilmiş görüntüleri de paylaşıldı.
Yayın sonunda keyifli bir program gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Savaşan, canlı yayını izleyen tüm izleyicilere ve yoğun emek harcayan canlı yayın ekibine teşekkür etti.
Savaşan, canlı yayınların önümüzdeki haftalarda da hafta içi her akşam tarih, sağlık, teknoloji, ekonomi, ilahiyat ve siyaset alanlarından uzmanların katılımıyla süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Fatih, Güncel , Haber
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