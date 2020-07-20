Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya için açıklamalarda bulundu

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki mozaik ve ikonların sökülmesini talep etti. Sofuoğlu, Bizans İmparatoriçesi Zoe'nun resmi için "Camide fahişe olur mu?" ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hristiyanlık ile ikon ve mozaiklerin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.

Sakarya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki resimlerin sökülmesini istedi. İmparatoriçe Zoe için 'Fahişe' tabirini kullanan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TWITTER'DAN SORDU "CAMİDE FAHİŞE OLUR MU?"

Ebubekir Sofuoğlu, "Camide Fahişe olur mu? Fakat, ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in Emaneti Ayasofya, Fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatih'in, ortadan kaldırdığı ikon yani putları koruma saçmalığına bir son verin artık" ifadelerini kullandı.

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

1968 Adapazarı doğumlu Ebubekir Sofuoğlu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Sofuoğlu, sosyal siyaset ve sosyoloji araştırmacılığına devam etmektedir ve bugün hala Sakarya Üniversitesi'nde Tarih Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Yüksek lisans tezi: "III. Selim Dönemi Sosyal Siyaset Uygulamaları" (1994)

Doktora tezi: "Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I. Meşrutiyet"

Doçentlik tezi: "1851-1912 Arası Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kosova'da Osmanlı İdaresi" (2008)