Sakarya Üniversitesi'nde, Yenilenebilir Enerji Alanında Türkiye'nin Durumu Konuşuldu

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) Çarşamba Konferansları kapsamında "Yenilenebilir Enerji Alanında Türkiye'nin Mevcut Durumu" konulu etkinlik düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa Sakarya Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Oğuz Güler konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilgiler veren Oğuz, son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili dışa bağımlılığın da azaldığını söyledi. Günümüze kadar geçen sürede toplumların sosyal ve ekonomik hayatlarının her alanında elektrik enerjisinin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mehmet Oğuz Güler, "Günümüzde enerjinin temini çevresel kirliliğin başlıca nedenlerinden biri olmakla beraber ekonomik gelişimin ve hayat kalitesinde düşüşlerin temelinde de önemli etkilere sahiptir" dedi.Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğadaki kaynaklardan elde edilen ve daimi olarak süren enerji kaynakları olduğunun altını çizen Doç. Dr. Mehmet Oğuz ise, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidro enerji, jeotermal enerji ve dalga enerji olarak sıralayabiliriz. Çöplerden nasıl faydalanılır? Bunun üzerinde de çalışılıyor. Özellikle tarımsal atıklar, hatta artık doğrudan tarım ürünleri, biyokütle esaslı yakıtların üretiminde şu an kullanılmaktadır. Mesela ülkemizde de çok meşhur mısırı üretiyoruz, alıyoruz, mısırın yağından dizel yakıt üretiyoruz. Basit kimyasal işlemlerden geçtikten sonra bunları yakıt olarak kullanabiliyoruz. İsveç şu anda çevre ülkelerden çöp ithal ediyor. Kendi ülkesindeki çöpleri tamamen geri dönüşüm amacıyla kullandı. Enerji üretmek için komşu ülkelerden çöp ithal etmeye başlamış durumda. Bizim ülkemizde de bu konuda şaşırtıcı bir derecede gelişme var. Bu konuda çalışan tesisimiz mevcut. Araçlardan, bitkilerden, ürünler yakılarak geri dönüştürülüyor" diye konuştu.Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarla ilgili çok önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Oğuz, son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili dışa bağımlılığın da azaldığını söyleyerek Türkiye'nin dünya sıralamasında önemli bir noktada olduğunu kaydetti. Güler, Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı konunun hidroelektrik santralleri olduğunu sözlerine ekledi. Etkinlik Doç. Dr. Mehmet Oğuz Güler'e hediye takdim edilmesiyle son buldu.