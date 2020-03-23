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Sakarya Üniversitesi'nden uzaktan eğitim

SAKARYA Üniversitesi'nce koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında, öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' verilmeye başlandı.

23.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:30
Sakarya Üniversitesi'nden uzaktan eğitim
SAKARYA Üniversitesi'nce koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında, öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' verilmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi'nin, öğretim üyelerinin canlı derslerde öğrencilerle etkileşimli yol izleme kararı almasının ardından bugün ilk dersler canlı olarak başlatıldı. 83 ders, akademisyenler tarafından öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği kapsamda verilecek. Uzaktan eğitimin ilk günü açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, projede desteği olan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Savaşan, sanal sınıf ortamında uzaktan eğitim verilmesi dolayısıyla SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne teşekkür ederek, "Ülke olarak hep beraber pandemi ile mücadele içindeyiz. Tek yol kurumların tedbir uyarılarına harfiyen uymak, yanlış ve kasıtlı bilgilere prim vermemek, bu bilgilerin yayılmasına hizmet etmemek. An itibarıyla 83 dersimiz canlı olarak verilmektedir. Bu derslerin tamamını eş zamanlı olarak veren çok az sayıda üniversiteden biriyiz" dedi.


- Sakarya
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Kaynak: DHA

Etiketler : Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel

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