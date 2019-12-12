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Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Savaşan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. Rektör Savaşan, "haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Savaşan, emeği geçenleri tebrik etti.


Sakarya Üniversitesi, Ali İhsan Öztürk, Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Güncel

Kaynak: AA

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