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Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK'ın Covid-19 Aşı Geliştirme Programına Kabul Edildi

TÜBİTAK, coronavirüs (covid-19) salgınına karşı mücadelede önemli bir adım atarak aşı geliştirme programı başlattı.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:51
Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK'ın Covid-19 Aşı Geliştirme Programına Kabul Edildi
TÜBİTAK, coronavirüs (covid-19) salgınına karşı mücadelede önemli bir adım atarak aşı geliştirme programı başlattı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) de, sunduğu bir projeyle birlikte programa kabul edildi.

Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, 'TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı' kapsamında 'COVID-19 Platformu' oluşturuldu. Platformun amacının, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek olduğu belirtiliyor.

TÜBİTAK'ın yeni programında aşı ve ilaç araştırma grupları oluşturulurken, programa katılmak için çok sayıda başvuru yapıldı. Programa kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesi'nin de bulunduğu 'İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi' projesi oldu.

SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş tarafından yürütülen projede, SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da yer alıyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Teknoloji
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