Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yeni tip koronavirüse karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesinin de yer aldığı "İnaktif Kovid-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

07.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:17

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesinin de (SAÜ) yer aldığı "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

"İNAKTİF KOVİD-19 AŞISI GELİŞTİRİLMESİ"

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla "Kovid-19 Platformu" oluşturuldu.

Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesinin de bulunduğu "İnaktif Kovid-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi oldu.

PROJEYİ PROF. DR. ERGANİŞ YÜRÜTTÜ

SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da içinde yer aldığı projeyi, SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü.

Koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Sakarya, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha - Haber 16:41: Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı - Haber 16:41: İnönü'de maskeler halkın ayağına gidiyor - Haber 16:40: Esenyurt'ta bir evde patlama - Haber 16:40: Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2) - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi