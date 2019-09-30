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Sakarya uyuşturucuyu tabutta sakladılar

Uyuşturucuyu tabutta sakladılarAdapazarı'nda, bir caminin boş olan lojmanında arama yapan jandarma ekipleri, tabutun içine konulan 10 kilo bonzai ele geçirdi.

30.09.2019 11:48
Uyuşturucuyu tabutta sakladılar
Adapazarı'nda, bir caminin boş olan lojmanında arama yapan jandarma ekipleri, tabutun içine konulan 10 kilo bonzai ele geçirdi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı Abalı Mahallesi'nde köy camiinin boş olan lojmanında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda lojman içinde bulunan tabutun içine konulan 10 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarma, Ö.G. ile S.G. isimli kadını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sakarya uyuşturucuyu tabutta sakladılar

Adapazarı, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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