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SAKARYA Validen sürücülere Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun

Validen sürücülere: "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun"SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşlara "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" diyerek trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10.08.2019 16:57
SAKARYA Validen sürücülere Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun
Validen sürücülere: "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun"
SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşlara "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" diyerek trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda denetimlerini arttırdı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit trafik denetimlerini yerinde inceledi. TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde yapılan denetimlerde Vali Nayir, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" dedi. Vali Nayir araçlarda bulunanlara çikolata ikramında bulunurken, çocuklara ise düdük vererek sürücülerin hata yapmaları durumunda çalmalarını istedi.
Vali Nayir yaptığı açıklamada, "Alınan tedbirleri yerinde görmek üzere ekiplerin görev aldıkları yerleri görmeye başladık. İlimizden önemli arterler geçiyor. Günlük 110 bin civarında bir akış var ve bayramlarda bu sayı 180 bini buluyor. Arkadaşlarımız bütün güzergahlarda tedbirlerini almış bulunuyor. Bayram boyunca tedbirlerimiz sürecektir." diye konuştu.
SAKARYA Validen sürücülere Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun

Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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