Haberler » Güncel » Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama - Haber

Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.

05.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:35Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

Valiliği, ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir" denildi.

(İHA)


Adli Tıp Kurumu, Erenler, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:12 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu - Haber
00:10 Silivri'de "Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler" semineri - Haber
00:06 "On Küçük Zenci" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı - Haber
00:05 Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haber
00:04 Muğla turizmi İzmir'de konuşuldu - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
6.12.2019 00:16:16