Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya Valisi Nayir'den, denetimdeki polislere ziyaret

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden polis ekiplerini ziyaret edip, verdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

10.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:35
Sakarya Valisi Nayir'den, denetimdeki polislere ziyaret

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden polis ekiplerini ziyaret edip, verdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, D-100 yolunda uygulamada bulunan polisleri ziyaret etti. Polis memurlarından bilgi alan ve Polis Haftalarını kutlayan Vali Nayir, koronavirüs salgını sürecinde en önemli görevlerden birinin kolluk kuvvetlerince yürütüldüğünü belirtti. Vali Nayir, Emniyet Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Bütün bu bulaşmayı önleyecek tedbirlerin uygulanmasında kolluk birimlerimize önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da burada onu yapıyorlar. 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde, elzem işler dışındaki girişler ve çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrol ile buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup, daha az sokağa çıkıp, daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Polis Haftası, Sakarya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Sakarya Valisi Nayir'den, denetimdeki polislere ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü - Haber 18:27: Bağcılar'ın en işlek caddeleri yayalara kapatıldı - Haber 18:26: Rize'nin kalabalık caddelerine giriş yasaklandı - Haber 18:25: Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı - Haber 18:25: Türkiye gazetesinden vatandaşlara özel hizmet - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler