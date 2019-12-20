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Sakarya Valisi Nayir'den hasta bebeğe ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da "fosfor metabolizması bozukluğu" hastalığı nedeniyle tedavi gören 6 aylık Yusuf Bozkurt ve ailesini evinde ziyaret etti.

20.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:52 Sakarya Valisi Nayir'den hasta bebeğe ziyaret
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da "fosfor metabolizması bozukluğu" hastalığı nedeniyle tedavi gören 6 aylık Yusuf Bozkurt ve ailesini evinde ziyaret etti.
Naciye Bozkurt'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Nayir, bebeğin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini dile getirdi.
Valiliğin izniyle başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, medya camiasının ve bürokratların da duyarlılık gösterdiğini ifade eden Nayir, hem İl Sağlık Müdürlüğünün hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün tedavi sürecini yakından takip ettiğini kaydetti.
Vali Nayir'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden anne Bozkurt da tek dileğinin çocuğunun şifa bulması olduğunu belirterek herkesten dua beklediklerini sözlerine ekledi.

Ahmet Hamdi Nayir, Yusuf Bozkurt, Sakarya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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