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Sakarya Valisi Nayir'den ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Garnizon Komutanlığı Vekilliği ile 7. Komando Tugay Komutan Vekilliği görevlerine atanan Piyade Albay Mustafa Köse'ye iadeiziyarette bulundu.

12.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:14Sakarya Valisi Nayir'den ziyaret
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Garnizon Komutanlığı Vekilliği ile 7. Tugay Komutan Vekilliği görevlerine atanan Albay Mustafa Köse'ye iadeiziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7. Komando Tugay Komutanlığını temsilen bir süre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görevde bulunduğunu belirten Köse, ziyaretten büyük onur duyduğunu ve güzel dileklerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.
Kendisini kapıda karşılayan Köse'ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Nayir, Komutanlık Şeref Defterini imzaladıktan sonra Köse ile bir süre sohbet etti.
Komutan Vekili Piyade Albay Köse'nin şahsında tüm Mehmetçiğe asli görevlerinde başarılar dileyen Vali Nayir, daha sonra Tugay Komutanlığından ayrıldı.

Komando, Sakarya, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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