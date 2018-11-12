12 Kasım 2018, 12:34
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Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

Sakarya Valisi Nayir

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Pehlivanoğlu, Vali Nayir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Vali Nayir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pehlivanoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Pehlivanoğlu, Vali Nayir'e hediye takdim etti. Selçuk,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:34