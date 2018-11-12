Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

TED Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu, Valiler Kararnamesiyle Sakarya
Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Nayir
'i makamında ziyaret etti.
Pehlivanoğlu, Vali Nayir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Vali Nayir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pehlivanoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Pehlivanoğlu, Vali Nayir'e hediye takdim etti.
Selçuk,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:34