22 Mart 2019, 11:01
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Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

Sakarya Valisi Nayir

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e ziyarette bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e ziyarette bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, misafirperverlikleri için Vali Nayir'e teşekkür eden Yağcı, bir dönem Geyve ilçesinde hakimlik yaptığını ve Sakarya'yı bu anlamda iyi tanıdığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nayir, 2014-2016 yılları arasında Bilecik Valiliği görevinde bulunduğu dönemde belediye başkanı olan Yağcı ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Ziyarette Nayir ve Yağcı, komşu olan Sakarya ve Bilecik illerine dair görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti, Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA