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Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Proje Uzmanı Baki İlgün, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

03.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:46Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etabına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Proje Uzmanı Baki İlgün, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyon şirketi temsilcisinin de hazır bulunduğu ziyarette İlgün, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına ilişkin Vali Nayir'e bilgi verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Nayir da organizasyonun Sakarya etabının her yönüyle sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi.
Sakarya'nın bu yıl hem 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabına hem de dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmasının önemine değinen Vali Nayir, tüm sporculara şimdiden başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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