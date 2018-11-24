Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaretler

Uluslararası İslami Ticaret Birliğinin (UİTB) Başkanı Marat Kabaev ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Rusya
Temsilcisi Mefail Deribaş, Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da girişimleriyle Rusya ile Türkiye
arasındaki ilişkilerde son yıllarda ciddi anlamda gelişmeler yaşandığını, Türk firmalarının dünyadaki birçok ülkede faaliyetlerinin bulunduğunu ve Rusya'da da böyle bir birliğin kurulmasının iş adamlarımız açısından çok anlamlı olduğunu söyledi.
Sakarya'nın metropol şehirlere yakınlığının yanı sıra, önemli ticari faaliyetler ile bölgeye hizmet verebildiğini ifade eden Nayir, şehrin bu anlamda yatırımlar için bir cazibe merkezi konumunda bulunduğunu kaydetti.
Vali Nayir'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan UİTB Başkanı Kabaev de birliğin kuruluş süreci ve amaçları hakkında bilgi verdi.
Rusya'da diğer dinlere mensup iş adamları derneklerinin bulunduğunu ancak Müslümanların bu türlü bir yapıya sahip olması için birliği kurma kararı aldıklarını anlatan Kabaev, helal dairesi içinde iş yapan başka inançlara sahip iş adamlarını da birliklerine kabul ettiklerini aktardı.
Rusya ile İslam dünyası arasındaki ticari bağları güçlendirip geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kabaev, iki yıl önce Moskova
'da faaliyete geçtiklerini dile getirerek, Rusya Federasyonu
içerisinde 40'dan fazla, dışında ise 15 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu, ancak Türkiye'yi çok sevdiklerinden dolayı en güçlü şubelerini İstanbul
'da açtıklarını belirtti.
Bir dizi ziyaret çerçevesinde Sakarya'da bulunduklarını söyleyen MÜSİAD Rusya Temsilcisi Deribaş da, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin gelişmesi için UİTB ile yakın bir tarihte işbirliği anlaşması imzaladıklarını, MÜSİAD üyesi iş adamlarının Rusya'da da faaliyetlerinin yoğun olduğunu dile getirdi.
Rusya Federasyonu,Sakarya
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:39