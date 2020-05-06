Haber, Son Dakika, Haberler

Sakarya Valisi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Valisi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı
06.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:40
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Nayir, mesajında, motorlu araç sayısındaki artışın, her geçen gün gerek yerleşim birimlerinde, gerekse yollarda çeşitli sorunların yaşanmasına neden olduğunu belirtti.
Trafik kazalarının en az seviyeye çekilmesi için hem yayaların hem de sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları gerektiğini vurgulayan Nayir, insan hayatı için uyulması gereken önemli kurallardan birisi emniyet kemeri, diğeri de hızdır. Sürücüler emniyet kemeri takar ve hız kurallarına riayet ederse, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanma olayları ciddi derecede azalacaktır." ifadelerini kullandı.
Nayir, trafik kazalarının polisiye yöntemlerle önlenmesinin mümkün olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Trafik güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Günümüz dünyasında trafik kurallarına riayet etmek, gelişmişlik ölçüsü olarak da kabul edilmektedir. İlimizde karayolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak büyük çaba sarf eden tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
Kovid-19 salgını nedeniyle 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Emniyet Kemeri Hayata Bağlar' sloganıyla bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın, bu uğurda hizmet veren görevlilerimizin haftasını kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Trafik Haftası, Sakarya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Haberler
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi Haberler
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Haberler››Güncel››Sakarya Valisi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı - Haber 17:25: Tarım işçilerine yönelik virüs tedbirleri genişletildi - Haber 17:24: Flaş... Flaş... - Haber 17:24: Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor - Haber 17:22: Şanlıurfa Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Haber 15:44: CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti - Haber 15:40: Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı - Haber 14:40: 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi - Haberler 14:10: Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber