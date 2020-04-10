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Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kent girişinde oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kent girişinde oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.
Vali Nayir, D-100 kara yolu Esentepe kavşağında oluşturulan polis noktasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev başında olan polis memurlarını bu önemli günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında sağlık çalışanlarının yanı sıra salgının önlenmesi adına kolluk birimlerine ve yerel yönetimlere görev düştüğünü anımsatan Vali Nayir, ekiplerin uygulanan tedbirleri denetlediklerini söyledi.
Bulaşma riskinin devam ettiğini dile getiren Nayir, "Maalesef bulaşma devam ediyor, ilimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup daha az sokağa çıkıp daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim. Başlarda artışlar yüzde 60'lar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik. Artışlar azaldı ama yine de rakamlarımız büyük." şeklinde konuştu.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da salgına karşı teşkilat olarak yoğun mesai yaptıklarını kaydederek, "Terörle mücadelede trafik mücadelesinde olduğu gibi genel asayiş mücadelesinde olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadelede de teşkilatımız elinden gelen gayreti göstermektedir. Halkımızın sokağa çıkmadan bu salgını en az zararla atlatması için tedbirlerimizi en üst seviyede almış bulunmaktayız. Ben de herkes gibi 'Evde kal Türkiye'm, evde kal Sakarya'm" sloganını tekrarlamak istiyorum. Bugünleri geçerek güzel günlere ulaşmayı canı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Fatih, Polis, Güncel
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