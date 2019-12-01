Haberler » Güncel » Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı - Haber

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

01.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:53
ve 'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kar, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde artması bekleniyor.
Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 İstanbul'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
16:10 Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı
16:05 UMADER Başkanı Temel'den Arzu Kaya'ya ziyaret
16:10 Terzi dükkanından çok müzeyi andırıyor
16:10 Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk
1.12.2019 16:12:43