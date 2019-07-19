Haberler» Güncel» Haber

Sakarya ve Düzce'deki sağanak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile sağanağın etkili olduğu Düzce'yi ziyaret etti.

19.07.2019 15:50 Sakarya ve Düzce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile sağanağın etkili olduğu Düzce'yi ziyaret etti.
İlk olarak CHP Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Özkoç ve Tanal, İl Başkanı İlhan Duru ve partililerle bir araya geldi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile de telefonla görüşen Özkoç, bölgedeki çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Özkoç ve Tanal, daha sonra İl Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte Cumayeri'ne geçti.
Burada muhtarlarla bir araya gelen heyet, selden hasar gören yerlerde inceleme yaptı, ihtiyaçlar konusunda vatandaşlarla görüştü.
Özkoç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Esmahanım Köyü'nde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kaybın daha fazla artmaması temennisinde bulunan Özkoç, Cumayeri'nin ardından Esmahanım Köyü, Akçakoca ve Kocaali ilçesine geçeceklerini, çalışmaları yerinde takip edeceklerini söyledi.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sakarya, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:08   Kahramanmaraş'ta termik santral eylemi
18:08   Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı
18:07   Tiyatro Yazarı Tuncer Cücenoğlu için tören düzenlendi
18:06   Amazon'un sahibi Jeff Bezos, milyon dolarlık tatiline devam ediyor
18:06   Minareden düşen imam yaralandı
18:06   Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
18:06   ATAŞEHİR'DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU