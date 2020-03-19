Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sakarya ve Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Güncel

Sakarya ve Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sakarya ve Karabük'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:36
Sakarya ve Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Sakarya ve Karabük 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu arada Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da vatandaşların alkışlarını telefonla kaydetti ve onlara alkışlarla destek oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Karabük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı Güncel
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Güncel
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Loading