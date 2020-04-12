Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sakarya ve Zonguldak'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye 948 bin 708 lira para cezası kesildi.

12.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:54
Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sakarya ve Zonguldak 'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye 948 bin 708 lira para cezası kesildi.
Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sorumlu oldukları alanlarda denetimlerini sürdürdü.
Jandarma ekipleri, Kaynarca, Kocaali ve Pamukova'da birer, Arifiye ve Karapürçek'te ikişer, Hendek'te 3, Serdivan'da 4, Ferizli ve Karasu'da 7'şer, Sapanca'da 8 olmak üzere 36 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 114 bin 696 lira para cezası verdi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki denetim ve kontrollerde 142 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 452 bin 412 lira para cezası kesildi.
Jandarma ve polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri devam ediyor.
Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye para cezası
Zonguldak'ta da polis ekipleri, yasak kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü.
Zonguldak merkezde 28, Kozlu'da 14, Kilimli'de 3, Ereğli'de 49, Devrek'te 14, Çaycuma'da 4, Alaplı'da 2 ve Gökçebey'de 6 kişi olmak üzere 120 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 381 bin 600 lira cezası verildi.
Bu arada bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 20:29: Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı - Haber 20:28: Dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı - Haber 20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber