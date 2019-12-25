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Sakarya'ya 2 okul yapılacak

Yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana inşa edilecek 24 derslikli 2 yeni okul için temel atma işlemlerinin kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.

25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:02 Sakarya'ya 2 okul yapılacak
Yıkımı gerçekleştirilen Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana inşa edilecek 24 derslikli 2 yeni okul için temel atma işlemlerinin kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, inşasına başlanacak okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik ile görüşmelerin tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, okulların inşasının ardından Çark Caddesi bölgesinde yaşanan park sorununa da otopark çalışmasıyla çözüm üreteceklerini açıkladığı aktarıldı.

Adapazarı, Güncel

Kaynak: AA

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