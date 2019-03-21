Sakarya'ya Anlamlı Davet

Kısa adı RUBAFED olan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu; Türkiye genelindeki Rumeli derneklerine gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyarete ederek, misafiri oldu.

Genel Başkan Kamuran Atakan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerince gerçekleşen ziyarette; Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit ve yönetimiyle görüşme gerçekleşti. Federasyona bağlı 67 dernekleri olduğunun bilgisini veren Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kamuran Atakan; Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de aralarında görmek istediklerini ifade etti. Rumeli ve Balkan Derneklerinin uzun süreden beri yaptıkları çalışmalar neticesinde, Rumeli-Balkan camiasının sorunlarına daha etkili çözümler üretebilmek ve daha köklü bir şekilde yaklaşabilmek için ortak hareket edilmesi düşüncesiyle 2006 yılında İstanbul'da kurulduğunu belirten Atakan; "Vatan için bayrak için ezan için bu ülkeye gelmiş kişileriz" dedi. Sakarya'da olmaktan ve örnek misfairperliklerinden ötürü Dernek Başkanı Mehmet Şehit ve yönetimine teşekkür eden Federasyon Genel Başkanı Kamuran Atakan; 21 Nisan 2019 Pazar günü Saat: 19.00'da İstanbul CRR Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Best Of Rumeli-2018 Ödül Töreni"ne davet etti.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kamuran Atakan ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Sakarya'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit; çalışmalar hakkında bilgi vererek; davetleri içinde teşekkür ederek, icabete edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler