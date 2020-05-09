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SAKARYA Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardı

Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

09.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:24
Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı. Karasu Yalı Mahallesi 154. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 05.30 sıralarında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 aile olmak üzere 2 baba, 2 anne ve 4 çocuğu itfaiye merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 çocuk 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Karasu, Güncel, Haber

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