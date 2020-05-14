SAKARYA Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardıADAPAZARI'nda, bir binada çıkan yangın bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı.

14.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:58
Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı
ADAPAZARI'nda, bir binada çıkan yangın bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı. Çatı katında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Adapazarı Maltepe Mahallesi Oğuz Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi ve çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüm sokağı dumanlar kaplarken çevre binalarda yaşayan vatandaşlarda korkuyla evlerini boşalttı. Yangın yan taraftaki binanın çatısına da sıçrayınca en üst katta yalnız yaşayan kişi binada mahsur kaldı. Evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince pencereden kurtarıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. SAKARYA Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, İtfaiye, Güncel, Haber

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