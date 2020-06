SAKARYA Yasemin öğretmen, maaşını sokak hayvanlarına harcıyor

Kaynak: DHA

Yasemin öğretmen, maaşını sokak hayvanlarına harcıyorSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde öğretmen Yasemin Yalçın, aldığı maaşının büyük kısmını ilçedeki sokak hayvanları için harcıyor. Yalçın, herkesten kapısının önüne sokak hayvanları için birer kap mama ve su koymasını istiyor.Kaynarca'da İngilizce öğretmeni Yasemin Yalçın, kendi aracıyla her gün sokak hayvanları için belli noktalara mama bırakıyor. Davranışıyla takdir toplayan Yalçın, sokak hayvanlarına daha fazla bütçe ayırabilmek için kendi ihtiyaçlarından kısıyor. Yalçın, maaşının büyük kısmını hayvanları beslemek için harcadığını belirterek, "Sokak hayvanlarını gönülden besliyorum. Kendi maaşımın büyük kısmıyla yapıyorum bu işi. Onlar bizim can dostlarımız, birilerinin bakması beslemesi ve su ihtiyaçlarını karşılaması gerek. Bu duyarlılık ilçemizde şart" dedi.'BU ŞEKİLDE ÇOK MUTLUYUM'Meslektaşlarının da kendisine maddi ve manevi destek olduğunu belirten Yalçın, "Öğretmen arkadaşlarım var bana bu konuda destek sağlayan. Destek veren vatandaşlarımız var, hoş gören vatandaşlarımız var. İmkan olsa herkes hoş görse bu durumu çok güzel olur. İstiyorum ki bu duygu ve duyarlılık tüm ilçede olsun. Görmeyi bilirsek sokak hayvanları aslında her şeyi anlatıyorlar. Sadece görmek gerekiyor gerçekten. Ben bu işi yapmaktan çok mutluyum. Sokak hayvanlarını beslemek için bir yerlere gezmeye bile gitmiyorum. Bu sitem değil, yanlış anlaşılmasın. Canı gönülden yaptığım için böyle, hiçbir zorlukta gelmiyor bana. Bu şekilde yaşamaktan da çok mutluyum" diye konuştu.'BİR KAP MAMA, BİR KAP SU'Belediyelerin ve kamu kurumu yetkililerinin sokak hayvanlarını besleyenlere destek olmasını isteyen Yasemin Yalçın, "İnsanların sokak hayvanlarına destek vermesini istiyorum. Herkesten kapılarının önüne bir kap mama ve bir kap su koymasını rica ediyorum. Havalar çok sıcak, özellikle çocuklarımıza bu duyarlılığın aşılanmasını istiyorum. Ailelerimiz çocuklarımıza örnek olsunlar. Yetkililer de benim gibi gönüllülere destek olsunlar" diye konuştu.