SAKARYA Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandıSAKARYA- Serdivan İlçesinde bulunan mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu bir işyerinde yangın çıkarken aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.Çark Caddesi üzerinde bulunan mobilyacılar çarşısı Değirmen sokak üzerinde bir inşaat ve iş merkezine yıldırım düştü. İnşaat'a düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralanırken koltuk imalat hanesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilirken koltuk imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken maddi hasar meydana geldi.