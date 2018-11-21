Sakarya Yolda Çırılçıplak Yürüdü

Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde, çırılçıplak sokağa çıkan kişiye görenler gözlerine inanamadı. Esnaf ve vatandaşlar, sokakta çıplak yürüyen adama müdahale ederek, bir iş yerinden aldıkları kıyafetleri giydirdi.
Olay dün, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren bir kişi, kıyafetlerini çıkartarak çırılçıplak halde sokağa çıktı. Ara sokaklardan caddeye kadar yürüyen kişiyi görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık 200 metre bu şekilde yürüyen adama çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Esnaf ve vatandaşlar çıplak adamı alışveriş merkezinin girişinde bulunan kapalı alana götürdü. Yakında bulunan iş güvenliği kıyafetleri satan dükkandan getirilen kıyafetler giydirildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda cevap vermeyen kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ailesine teslim edildi.
Olay yerine gelen polis, çıplak yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kişinin, ekibiyle birlikte inşaat işiyle uğraştığı ve son dönemde iş anlamında yaşadığı sıkıntılar yüzünden bunalıma girdiği öğrenildi. Şahsın çıplak yürüdüğü anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Serdivan,Sakarya
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:17