Sakarya Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp Sevgilisine Affet Beni Diye Bağırdı

Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde, sevgilisi terk ettiği için 30 metrelik yüksek gerilim hattına çıkarak "Beni affetmiyor" diye bağıran 25 yaşındaki M.G., sevgilisi T.K.'nin kendisini affetmesi üzerine aşağıya indi.
Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi
Çam Sokak'ta meydana geldi. M.G. sevgilisi kendisini terk ettiği için intihar etmek için 30 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattına tırmandı. M.G'nin direğe çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye
ekipleri yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği şişme yatak ile önlem aldı. Polis
, genci uzun süre ikna etmeye çalışarak, barıştırma sözü verdi.
M.G.'nin sevgilisi T.K.'ye ulaşan polis, genç kızı ekip otosuyla olay yerine getirdi. Sevgilisini gören M.G., yüksek gerilim hattında gözyaşları içerisinde "Affet beni" diye bağırmasına karşılık sevgilisinden "Affettim" cevabını aldı. Cevabı aldıktan sonra bir an şişme yatağa atlamak isteyen gence, itfaiye ekipleri engel oldu. Aşağıya inen M.G., sevgilisine sarılarak özür diledi. Gözyaşlarına boğulan M.G., 112 Acil ekiplerince kontrol amacıyla Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye,Polis,Serdivan,Sakarya