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Sakaryalı annelerden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Sakaryalı annelerden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretiDİYARBAKIR - Sakarya'dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

06.10.2019 11:35
Sakaryalı annelerden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
DİYARBAKIR - Sakarya'dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde gelen ailelerin eylemi 34'üncü güne girerken, annelere destek ziyareti de gelmeye devam ediyor. Annelerin eylemini televizyondan gören bir grup, Sakarya'dan yola çıkarak Diyarbakır'a geldi. Eylem yapan annelerle görüşen grup, çocukları hakkında bilgi alarak yanlarında oldukları mesajı verdi.
Sakarya'dan gelen grup arasında bulunan Leyla Ürgüplüoğlu, anneleri takip ettiklerini söyledi. Ürgüplüoğlu, "Anneleri zaten takip ediyoruz, televizyondan görüyorduk. Çok üzüldük, destek verelim dedik. Bu durumu görünce daha bir üzüldük, daha bir duygulandık. Allah inşallah onların yardımcısı olur. Bu PKK illeti bir an önce kurusun, bu şeylerden biz de kurtulalım, annelerimiz bir daha ağlamasın" dedi.
Grup, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.
Sakaryalı annelerden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sakarya, Genel

Kaynak: İHA

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