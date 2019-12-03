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Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası'

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi.

03.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:56Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası'
Sakarya'nın ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi. Çiftçi Civan ise, şaşkınlık oluşturan cezaya karşı itiraz etti.

Akyazı Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden HGS ve OGS sistemini ihlal ederek kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 43,75 liralık trafik cezası tebligatı gönderildi. Cezayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Civan, traktörünü sadece köyde tarla işlerinde kullandığını 'a ise hiç gitmediğini söyledi.

Son günlerde ülke genelinde birçok çiftçinin traktörüne İstanbul'da HGS ihlali yaptığı gerekçesi ile ceza tebligatı gönderildiğini hatırlatan Civan, "Sanırım sahte plaka kullanıp köprüden geçiyorlar. Traktörümün plakasının sahtesini yapıp köprüden geçmiş olabilirler. Zaten traktörün köprüden geçmesi yasak. Bu şekilde çiftçiler mağdur oluyor. Cezaya itiraz edeceğim" dedi. - SAKARYA

Fatih Sultan, İstanbul, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

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