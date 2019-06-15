15.06.2019 14:24
Haberler»Güncel » Haber

Sakaryalı çocuklara karne hediyesi Sepaş Enerji'den

Sakaryalı çocuklara karne hediyesi Sepaş Enerji

Sepaş Enerji, Sakarya'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Sepaş Enerji, Sakarya'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Bu yıl 4'sü gerçekleşen ve gelenekselleşen karne hediyesi kapsamında Sepaş Enerji yaz tatiline çıkan Sakaryalı çocuklara sinema bileti hediye etti. Sakaryalı çocuklar biletlerini Serdivan AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından aldı. Öğrenciler, sinema biletlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hediye biletlerde yazan Gebzecenter, 14 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM ve 41 Burda AVM Cinemaximum'larda gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Serdivan, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:52 Van OSB'de yatırımlara hazır
14:52 Şile'de 2 kişi boğuldu (2)
14:52 Bursaspor'da olağanüstü kongre ertelendi
14:51 ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU (2)
14:51 Bitlis'in yaşayan son 'Harik' ustası hem üretiyor hem de tanıtıyor
14:51 DİYARBAKIR Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi
14:51 KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü