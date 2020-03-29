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Sakaryalı iş adamından hastaneye 5 bin siperlikli maske bağışı

9) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak isteyen Sakaryalı iş adamı, kentteki hastaneye 5 bin siperlikli maske bağışında bulundu.

29.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:42
Sakaryalı iş adamından hastaneye 5 bin siperlikli maske bağışı
9) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak isteyen Sakaryalı iş adamı, kentteki hastaneye 5 bin siperlikli maske bağışında bulundu.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, hem halk sağlığını korumak hem de koronavirüsün ekonomiye olası zararlarını en aza indirmek için çalışma yürüten SATSO Yönetim Kurulu, hastanelerin bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözüm geliştirdi.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ öncülüğünde yapılan istişare toplantıları neticesinde 32. Meslek Komitesinden Yönetim Kurulu Üyesi Semih Çokay'ın sahibi olduğu fabrika bünyesinde siperlikli maske üretimine başlandı.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil ihtiyaçları arasında yer alan koruyucu siperlikten 5 bin adet üretilerek hastaneye hibe edildi.
"Desteğimizi vermeye devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Semih Çokay, maddi kazanç elde etmenin ötesinde yaşanan zorlu süreçteki mücadeleye katkı sağlamak amacıyla başladıkları koruyucu siperlik üretiminde önceliğin Sakarya'nın ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti.
Seri şekilde üretilen 5 bin siperlikli maskeyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışladıklarını aktaran Çokay, "Biz sıcak evimizde, sonsuz imkanlarımızla dahi evde kalmaktan yakınırken, onlar sevdiklerinden, ailelerinden ayrı, büyük risk altında ve zorlu bir mücadele içindeler. Sizler bizler için çok çok değerlisiniz. Sağlığınız sağlığımızdır. Üreten kesim olarak desteğimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ da sürecin birlikte hareket etme ve birbirlerini düşünerek yaşamanın önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
İş dünyasının, bu süreçte maddi getiriden çok bu dönemi en az yarayla atlatmak için ülkenin ve insanların geleceğini gözeterek çalıştığını belirten Altuğ, "Çok değerli iş insanı Semih Çokay, bu dönemin en önemli ihtiyacı haline gelen koruyucu siperlik üretti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulunduk. Kendi imkanlarıyla ilk defa tecrübe ederek önemli bir açığı kapatmak üzere yaptığı girişimden dolayı kendisini tebrik ediyor, camiam adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel

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