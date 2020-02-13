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Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi

Sakarya'da 26 anaokulunda okuyan minik öğrenciler, Elazığ'daki 26 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı sevgi kolisi gönderdi.

13.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:54Sakaryalı minik öğrenciler Elazığ'daki anaokullarına sevgi kolisi gönderdi
'da 26 anaokulunda okuyan minik öğrenciler, 'daki 26 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı sevgi kolisi gönderdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonla Elazığ'da deprem yaşayan kardeşlerini sevindirmek isteyen minik öğrencilerin hazırladığı hediyeler, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından Sakarya Anadolu Lisesi Salonu'na taşındı.
Hazırlanan sevgi kolileri, Türk Kızılay Sakarya Şubesi tarafından okullara ulaştırılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, duyarlı davranış sergileyen tüm anaokulu yöneticilerine, öğretmenlerine, velilerine ve öğrencilerine, desteklerinden ötürü de Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki ve ekibine teşekkür etti.

Sakarya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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