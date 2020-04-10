Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk dakikalarda Sakaryalılar fırın ve marketlere hücum etti.

10.04.2020 23:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:10
Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti
İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk dakikalarda Sakaryalılar fırın ve marketlere hücum etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa dökülen vatandaşlar 5 dakika içerisinde fırınlardaki ekmekleri tüketirken, caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ın da içinde bulunduğu 31 şehirde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği ilk dakikalarda Sakarya sokakları da araçlarla doldu. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve manavlara hücum etti. 5 dakika içerisinde fırınlarda bulunan ekmekler tükenirken, bakkal ve manavlardaki malzemeler de kısa sürede tükendi. Salgını önlemek için alınan tedbirleri hiçe sayan vatandaşlar fırın, market ve manav önlerinde uzun kuyruklar oluştururken, caddelerde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırıncı Numan Yıldız, "Ekmek rafları 5 dakika içerisinde boşaldı. Sokağa çıkma yasağı olduğu an itibarı ile 5 dakikada raflar boşaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz, emniyetten yardım istiyoruz. Şuanda fırına gelenleri geri çeviriyoruz. En az 100'e yakın vatandaşı geri çevirdik" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:22: Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması - Haber 00:22: Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Haber 00:21: Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı - Haber 00:20: Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber