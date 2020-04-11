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Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti

Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti Sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmekler 5 dakikada tükendi Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa akın etti Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu Fırıncı Numan Yıldız: "Ekmek rafları 5 dakika içerisinde boşaldı, en az 100...

11.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:42
Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti
Sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmekler 5 dakikada tükendi
Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa akın etti
Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu
Fırıncı Numan Yıldız: "Ekmek rafları 5 dakika içerisinde boşaldı, en az 100 vatandaşı geri çevirdik"
SAKARYA - İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk dakikalarda Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa dökülen vatandaşlar 5 dakika içerisinde fırınlardaki ekmekler tüketirken, caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
İçişleri Bakanlığı, tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın da içinde bulunduğu 31 şehirde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği ilk dakikalarda Sakarya sokakları da adeta araçlarla doldu. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve manavlara sosyal mesafeyi hiçe sayarak hücum etti. 5 dakika içerisinde fırınlarda bulunan ekmekler tükenirken, bakkal ve manavlarda ki malzemelerde kısa sürede tükendi. Salgını önlemek için alınan tedbirleri hiçe sayan vatandaşlar fırın, market ve manav önlerinde uzun kuyruklar oluştururken, caddelerde ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Fırıncı Numan Yıldız, "Ekmek rafları 5 dakika içerisinde boşaldı. Sokağa çıkma yasağı olduğu an itibari ile 5 dakikada raflar boşaldı ne yapacağız bilmiyoruz, emniyetten yardım istiyoruz. Şuanda fırına gelenleri geri çeviriyoruz. En az 100'e yakın vatandaşı geri çevirdik" dedi. Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sakarya, Genel
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