Sakaryalı Velilere Eğitim Semineri

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneğinin (Sefa-Der) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Veli Eğitimi Seminerlerine" bir yenisi daha eklendi.
Ahmet Akkoç Ortaokulu Konferans Salonu'nda Uzman Psikolog Sema Özer Özdemir
tarafından verilen seminer velilerden yoğun ilgi gördü.
Seminer sonunda Özdemir'e plaket takdim eden Sefa-Der Başkanı Necati Karadağ
, büyük ilgi gören seminerler dizisinin bir yenisini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Seminerler sonunda velilerimizin yüzündeki memnuniyeti görmek çok güzel. Önümüzdeki günlerde değişik konularda seminerlerimiz devam edecek." dedi.
Sakarya, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
Kaynak: AA