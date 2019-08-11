Haberler» Güncel» Haber

Sakaryalılar, bayram namazını Demokrasi Meydanında kıldı

Sakaryalı vatandaşlar "Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi Meydanında kıldı.

11.08.2019 09:18 Sakaryalılar, bayram namazını Demokrasi Meydanında kıldı
Sakaryalı vatandaşlar "Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi Meydanında kıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in önerisi ile Sakaryalılar ilk kez Demokrasi Meydanında bayram namazı kıldı. Kurban Bayramı öncesi "Seccadeni Al da Gel" temasıyla başlatılan etkinlikte, çok sayıda Sakaryalı vatandaş Demokrasi Meydanında önce sabah namazını daha sonra da Kurban Bayramı namazını kıldı. Kurban Bayramı namazını Orhan Camii imamı Alaattin Beşel kıldırdı. Demokrasi Meydanında kılınan bayram namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda Sakaryalı katıldı.

Namaz sonrası protokol ve Sakaryalı vatandaşlar bayramlaştı. - SAKARYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:27   NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA
09:26   Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı
09:24   Japonya'da Kurban Bayramı coşkusu
09:24   Malatya'da bayram namazında camiler doldu taştı
09:24   Türkiye'den Bingazi'deki saldırıya kınama
09:24   Yüksekova'da Vatandaşlar Bayram Namazı Sonrası Mezarlıklara Akın Etti
09:24   Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı