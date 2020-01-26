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Sakaryaspor: 1-1

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Adem Cinek (xx), Mehmet Şengül (xx), Yakup Bulut (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Türker (xx), Berat (xxx), Alpay (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Erdi (x) (Dk. 53 Mehmet x), Seçkin (xxx), Noyan (xx), Özer Ozan (xx), Kadir (xxx), Yaser (x) (Dk.

26.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:48Sakaryaspor: 1-1

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Mehmet Şengül (xx), Yakup Bulut (xx)

UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Türker (xx), Berat (xxx), Alpay (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Erdi (x) (Dk. 53 Mehmet x), Seçkin (xxx), Noyan (xx), Özer Ozan (xx), Kadir (xxx), Yaser (x) (Dk. 46 Selim xx)

SAKARYASPOR: Oğuzt (xx) - Canberk Ömer (xx), Serkan (xxx) (Dk. 90 Azad), Abdulaziz (xx), Berk İsmail (xxx), Nuri Fatih (xx) (Dk. 83 Yaser), Onur (xx) Dk. 73 Sinan x), Ferit (xx), Denis (xxx), Berkay Can (xxx), Ümit Yasin (xx)

GOLLER: Dk. 48 Berk İsmail ( ), Dk. 75 Berat (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Berat, Noyan (Uşak ), Denis, Onur, Berk İsmail, Ümit Yasin, Berkay (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor, evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekip 48'inci dakikada Berk İsmail'le öne geçerken Uşak Spor bu gole 75'inci dakikada Berat'la karşılık verdi. Bu sonucun ardından puanını 25'e, Sakaryaspor ise 31'e çıkardı.


- Uşak

Berkay Şahin, Sakaryaspor, Uşakspor, Spor

Kaynak: DHA

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