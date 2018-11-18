Sakaryaspor - Gaziantepspor: 6-0

STAT: Yeni Sakarya
Atatürk
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Sefa Özcan (xxx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xxx), Serkan
(xxx) (Dk. 70 Zahit Fındık xx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 70 Umut xx), Oğuz Kocabal
(xxx), İlyas (xxxx), Ferhat (xxx), Ümit Yasin
(xxx), Dilaver (xxx) (Dk. 78 Tevfik xx), Ferit (xxx), Berk Can (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Siraç (xx), Hasan (x), Deniz (xx), Muhammed Ersin (xx) (Dk. 70 Ahmet x), Serhan (x), Müslüm (x) (Dk. 81 Hasan Aktürk
), Mustafa Emirhan (x), İlker Günaslan (x), Gökhan (x), Yusuf (x) (Dk. 28 Mustafa Çakır x)
GOLLER: Dk. 12 Dilaver, Dk.14 - Dk. 74 - Dk. 90+2 İlyas, Dk. 33 Ümit Yasin, Dk. 52 Berk İsmail
SARI KARTLAR: Muhammed Ersin, Gökhan (Gaziantepspor
) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor
evinde konuk ettiği Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
Serkan,Mustafa Kemal Atatürk,Sakarya,Sakaryaspor
18 Kasım 2018 Pazar 18:17