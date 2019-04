Sakaryaspor -İnegölspor: 3-1

Kaynak: DHA

STAT: Yeni AtatürkHAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Serdar Soydan (xx), Oğuz Akyüz (xx)SAKARYASPOR: Oğuz Kocabal (xx)- Canberk (xxx), Umut (xxx) (Dk. 83 Savaş), Ferhat (xxx), Yasin (xx), Dilaver (xx), Ömer (xxx), Zahit (xxx)(Dk. 90 Furkan), Ferit (xx), Can (xxx) (Dk.46 Can Aksu xx), Oğuz Çalışkan(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan (x) - Yaser (xx), Cengiz (xx), Serhat (x), Emirhan (xx), Osman (xx), Enes (xx), Şener (xx), Volkan (xx), Yasin (xx), Fatih (xx) (Dk. 67 Erdi Can xx)GOL: Dk. 14 Dilaver, Dk. 25 Ömer, Dk. 90+6 Ferhat ( Sakaryaspor ) - Dk. 49 Osman ( İnegölspor SARI KART: Can, Zahit, (Sakaryaspor) - Serhat, Gökhan, Emirhan (İnegölspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında İnegölspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Dilaver, 25'inci dakikada Ömer ve 90+6'ncı dakikada Ferhat kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 49'uncu dakikada Osman'dan geldi.- Sakarya