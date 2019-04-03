Sakaryaspor -İnegölspor: 3-1

STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Serdar Soydan
(xx), Oğuz Akyüz
(xx)
SAKARYASPOR: Oğuz Kocabal
(xx)- Canberk (xxx), Umut (xxx) (Dk. 83 Savaş), Ferhat (xxx), Yasin (xx), Dilaver (xx), Ömer (xxx), Zahit (xxx)(Dk. 90 Furkan), Ferit (xx), Can (xxx) (Dk.46 Can Aksu
xx), Oğuz Çalışkan(xx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan (x) - Yaser (xx), Cengiz (xx), Serhat (x), Emirhan (xx), Osman (xx), Enes (xx), Şener (xx), Volkan (xx), Yasin (xx), Fatih
(xx) (Dk. 67 Erdi Can
xx)
GOL: Dk. 14 Dilaver, Dk. 25 Ömer, Dk. 90+6 Ferhat (Sakaryaspor
) - Dk. 49 Osman (İnegölspor
)
SARI KART: Can, Zahit, (Sakaryaspor) - Serhat, Gökhan, Emirhan (İnegölspor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında İnegölspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Dilaver, 25'inci dakikada Ömer ve 90+6'ncı dakikada Ferhat kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 49'uncu dakikada Osman'dan geldi.
- Sakarya
Oğuz Akyüz, Serdar Soydan, Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Spor
Kaynak: DHA